Željko Mitrović reagovao na najavu opozicione šetnje do Pinka: "Mogu do moje kancelarije, znaju dobro gde me mogu naći"

Vlasnik Pinka Željko Mitrović prkomentarisao je najavu organizatora protesta „Srbija protiv nasilja“ da će građani u subotu od Skupštine Srbije došetati do zgrade Pink televizije.

On je na svom Tviter nalogu naveo da organizatori mogu do njegove kancelarije. - U subotu 1. 7. 2023. organizatori protesta, zakazali su protest ispred Pinka, ja lično nemam ništa protiv i svakako u zgradu neću moći da primim sve, ali organizatori Đilas, Aleksić, Ćuta,Zelenović… mogu svakako doći do moje kancelarije, znaju dobro gde me mogu naći, jer za ovih 30 godina, neki od njih nisu iz nje izlazili.. i nije im smetao ni rijaliti ni bilo koji drugi program,