Izmene u zdravstvenom sistemu u Vranju: ATD se vraća u Dom zdravlja

Na mestu gde se do sada obavljala vakcinacija protiv Covid 19 sada će biti respiratorna ambulanta ATD

Respiratorna ambulanta ATD počeće sa radom u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja i to već od ponedeljka 3. jula na mestu gde se do sada obavljala vakcinacija protiv Covid 19. Od ponedeljka, 3. jula, respiratorna ambulanta ATD počeće sa radom u prostorijama Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva Doma zdravlja (Opšte prakse br 129/130 gde se do sada obavljala vakcinacija protiv Covid 19), saopšteno je iz vranjskog Zdravstvenog