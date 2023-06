„Da li je pratilac Ane Brnabić odavao tajne crnogorskoj mafiji“: Sve žešća rasprava u Skupštini, poslanik uporedio Vesića sa šimpanzom

Danas je nastavak Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine na kom se raspravlja o smeni ministra policije Bratislava Gašića.

Sva dešavanja u skupštinskoj sali pratite u našem BLOGU UŽIVO. Gašić je krenuo da čita broj nerešenih ubistava u periodu od 2001. do 2011. godine, a potom rekao i da poslednjih šest meseci "slovima i brojevima, nijedno, nerešeno ubistvo nije ostalo nerazjašnjeno". "Računam i ono da će danas, sutra, biti rešeno. to je "Glovo" preurešni ubica", rekao je Gašić. Ministar Bratislav Gašić rekao je da policija nije zaustavila Zvezdana Terziča i da je to "izmišljena