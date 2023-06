Obilaznica od Straževice do Bubanj Potoka puštena u saobraćaj

BEOGRAD - Poslednja deonica obilaznice oko Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka, u dužini od 9,74 kilometara, puštena je danas u saobraćaj. Posle više od 30 godina gradnje, od Batajnice do niškog auto-puta kod Bubanj Potoka, moći će da se stigne auto-putem u punom profilu, to jest sa ukupno šest saobraćajnih traka, u dužini od 47 kilometara.

Završetkom obilaznice oko Beograda preusmerava se saobraćaj sa preopterećene osnovne mreže gradskih saobraćajnica, što doprinosi skraćenju vremena putovanja za tranzitne tokove, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, troškova eksploatacije vozila, štetnih gasova i buke od vozila na užem gradskom području, kažu u Putevima Srbije. Obilaznica će smanjiti broj vozila na mostu Gazela, koji je jedan od naših najopterećinih saobraćajnica, preko kojeg dnevno pređe između