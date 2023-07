BUJICE POPLAVILE ULICE U TIVTU Milatović: Ovo je katastrofa, drugu reč nemam

PODGORICA: Ovo je katastrofa, drugu reč nemam, izjavio je danas predsednik Crne Gore Jakov Milatović komentarišući informaciju da je tivatski aerodrom poplavljen usled obilnih padavina.

On je istakao je da je ova situacija neprihvatljiva za Crnu Goru kao turističku zemlju. Ovo je katastrofa. Drugu reč nemam. Neodlučnost Vlade - i ove i onih pre ove - da se konačno donese odluka šta da se radi sa "Aerodromima Crne Gore" dovodi do ovakvog stanja, koje je neprihvatljivo za Crnu Goru kao turističku zemlju, napisao je Milatović na Fejsbuku. Foto: Printscreen/ Facebook@Jakov Milatović On je dodao da smatra da bi nova vlada morala prioritetno da donese