Na korak do apokalipse? "Postoje dva načina... Jedan od njih je treći svetski rat"

Jedan od načina za rešavanje konfrontacije u svetu je treci svetski rat u kome nece biti pobednika.

To je ocenio zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev. On je u članku za Rusku gazetu ocenio da bi to bilo loše jer, kako navodi, pobednicima uopšte nije zagarantovan dalji prosperitet, kao što je to bio slučaj posle prethodnih svetskih ratova. "Najverovatnije nece biti pobednika", smatra Medvedev. Prema njegovom mišljenju, svet u kojem bi milionski gradovi bili u ruševinama, a ogroman broj ljudi stradao od udarnog talasa, zračenja i