Medvedev: Dva načina za rešavanje konfrontacije u svetu

Jedan od načina za rešavanje konfrontacije u svetu je treći svetski rat u kome neće biti pobednika, ocenio je danas zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev.

On je u članku za "Rusku gazetu" ocenio da bi to bilo loše jer, kako navodi, pobednicima uopšte nije zagarantovan dalji prosperitet, kao što je to bio slučaj posle prethodnih svetskih ratova. - Najverovatnije neće biti pobednika - smatra Medvedev. Prema njegovom mišljenju, svet u kojem bi milionski gradovi bili u ruševinama, a ogroman broj ljudi stradao od udarnog talasa, zračenja i radijacije ne može se smatrati pobedom, prenose RIA Novosti. Medvedev ocenjuje da