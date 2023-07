Ukrajinska ofanziva na obodima Bahmuta; Poljska šalje još 500 specijalaca na granicu sa Belorusijom

Rat u Ukrajini – 494. dan. Ukrajinska strana saopštila je da napreduje na obodima grada Bahmuta, ali da su ruske trupe posle dvonedeljene pauze granatirale prestonicu. Sa druge strane, u Rusiji se gasi medijska grupa osnivača privatne vojne kompanije Jevgenija Prigožina. Poljska šalje još 500 specijalaca na granicu sa Belorusijom. Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da mora biti osigurana bezbednost nuklearne elektrane Zaporožje.

07:29 Medvedev: Dva načina za rešavanje konfrontacije, jedan od njih treći svetski rat Jedan od načina za rešavanje konfrontacije u svetu je treći svetski rat u kome neće biti pobednika, ocenio je zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev. On je u članku za Rusku gazetu ocenio da bi to bilo loše jer, kako navodi, pobednicima uopšte nije zagarantovan dalji prosperitet, kao što je to bio slučaj posle prethodnih svetskih ratova. "Najverovatnije