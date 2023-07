Stiže još jedna promena vremena: Vremenska prognoza za ponedeljak, 3. jul

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremesnku prognozu za narednih sedam dana.

Foto: Tanjug Pretežno sunčano i toplo, a u jutarnjim satima ponegde se očekuje kratkotrajna magla. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. Vetar slab do umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 18, najviša dnevna oko 30 stepeni. U utorak u većini krajeva pretežno sunčano, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s