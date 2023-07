Do petka, a onda totalni preokret

Beograd -- U Srbiji danas nestabilno vreme s pljuskovima, grmljavinom i mogućom pojavom grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 27 do 30 stepeni, a vetar uglavnom slab i promenljiv. U Beogradu će biti promenljivo i nestabilno sa pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i promenljiv, najniža temperatura oko 14, a najviša oko 23 stepena. Nestabilno vreme potrajaće do petka. Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji očekuje se za vikend i početkom naredne nedelje.