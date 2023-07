Nezapamćeno nevreme pogodilo Priboj i Užice: „Za manje od pola sata sve je bilo pod vodom“

Nezapamćeno nevreme danas je, tokom popodneva, pogodilo Opštinu Priboj, a velike količine padavina koje su se izručile na teritoriju ovog grada ostavile su pod vodom sve raskrsnice, prenosi RINA.

Dragan Matović iz Priboja rekao je za RINU da je za manje od pola sata sve bilo pod vodom. „Velike kiše i slabi odvodi doveli su do potapanja svih raskrsnica u gradu. Na glavnom parkingu izmedju tri solitera formirano je veliko jezero i sva parkirana vozila su se našla u vodi. Ljudi ne mogu lako prići do njih“, rekao je Matović. Obilne padavine nisu zaobišle ni užički kraj, a u selu Volujac došlo je do izlivanja Volujačkog potoka. Načelnik sektora za vanredne