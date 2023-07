Nestabilno sa čestim padavinama - temperatura do 30 stepeni

Danas će biti najviše pljuskova ove sedmice. Nestabilno vreme, s čestim padavinama potrajaće do petka.

U većem delu zemlje na snazi će biti narandžasti meteo alarm, jer za kratko vreme može pasti i do 40 litara kiše po metru kvadratnom. Iznad Srbije je nestabilna, vlažna vazdušna masa, a manje padavina prognozirano je samo za Bačku, Srem i Mačvu. Ostaje i dalje topao vazduh iznad našeg regiona. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 27 do 30. U Beogradu pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. Biće sparno.