Počinje rekonstrukcija "Ribnikara"

Beograd -- Rekonstrukcija dela objekta beogradske Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" počinje danas i radovi će trajati sve do početka školske godine.

U pitanju su radovi na adaptaciji i saniciji enterijera dela objekta škole sa ulazom iz ulice Svetozara Markovića, moguće izvesti do 1. septembra. "Radi se o radovima koje je realno moguće izvesti za ovo vreme koje nam je preostalo, do početka školske godine. Radi se o nešto manje od dva meseca i to su radovi na adaptaciji i sanaciji enterijera tog dela škole, dela škole sa ulazom iz ulice Svetozara Markovića", izjavio je ranije za Tanjug ministar za javna ulaganja