SAD objavile snimak na kojem se vidi kako se ruski lovac SU-35 približava američkom dronu

Ruski borbeni avioni leteli su "opasno blizu" nekoliko američkih dronova iznad Sirije, ispalivši rakete i primoravši dronove "MQ-9 Reaper" da preduzmu "manevre izbegavanja", saopštilo je američko vazduhoplovstvo.

Centralna komanda američkih vazduhoplovnih snaga objavila je snimak susreta, koji se dogodio u sredu, na kojem se vidi ruski lovac SU-35 kako se približava američkom dronu, a kasnije je prikazano nekoliko raketa koje su se kretale na putanji leta drona. CENTCOM has published video footage of Russian Su-35S fighter jet & American MQ-9 Reaper UAV over Syria on July 5. Russian jet made active maneuvers near the UAV, switched to afterburner, tried to "crash" the UAV