NATALIJA u trećem kolu VIMBLDONA (foto, video)

Srpska teniserka Natalija Stevanović pobedila je u drugom kolu Otvorenog prvenstva Engleske Vimbldonu Nemicu Tamaru Korpač sa 2:0 (7:5, 7:5) u setovima.

Meč je trajao dva sata i 38 minuta. U prvom setu srpsku teniserku je mučila povreda, pa je sredinom seta zatražila medicinski tajm-aut. Sedmi gem je doneo najviše uzbuđenja. I’ve watched Natalija Stevanović play a lot of tennis matches but this, this is a completely different dimension — she’s one game away from winning a fifth straight match to reach the #Wimbledon 3R as a qualifier! pic.twitter.com/9G4TlSSuiU — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 7, 2023