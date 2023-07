Brzi, laki i pristupačni STAMBENI KREDITI - New Point by Matis - Prijavite se već danas!

Nalazite se korak bliže ostvarenju svojih snova o sopstvenom domu zahvaljujući revolucionarnim opcijama za finansiranje koje nudi New Point by Matis.

Naša misija je da Vam olakšamo proces kupovine i da Vam omogućimo da postanete vlasnik stana brzo, jednostavno i po najpovoljnijm uslovima. Jedna od izuzetnih mogućnosti je podnošenje zahteva za stambeni kredit već u ovoj fazi izgradnje. To znači da možete započeti proces obezbeđivanja kredita ranije, kako biste osigurali svoje mesto u kompleksu New Point by Matis. Takođe, nudimo realizaciju stambenog kredita već pri 80% završetka objekta, čak i bez rešenja o upisu