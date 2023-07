Vavrinka: Nisam na Novakovom nivou

Švajcarski teniser Sten Vavrinka kaže da je daleko od nivoa Novaka Đokovića u ovom momentu.

Srpski as je slavio u trećem kolu Vimbldona rezultatom 6:3, 6:1, 7:6 (5). Ovo je bio 27. međusobni duel i 21. pobeda za Novaka. "Bio je to težak meč kao što sam očekivao. Trenutno je najbolji igrač. Teško je bilo igrati protiv njega na Vimbldonu. Na kraju srećan sam zbog nastupa. Borio sam se do kraja. Bio sam više fokusiran na sebe. Nisam na njegovom nivou igre, svega. Probao sam da odigram najbolji meč", rekao je Vavrinka. Vavrinka je dobijao podršku sa tribina.