RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature! Pržićemo se na plus 37, nevreme od ovog datuma

Kakvo nas vreme očekuje danas pogledajte u novoj prognozi RHMZ Srbije

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 32 stepena Celzijusa. U Beogradu danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusa. 21:45 15:17 05:00 21:07 U Srbiji će do 16. jula biti pretežno sunčano i sve toplije, sa maksimalnom