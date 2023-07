Šalju vojnike na granicu – uočena je opasnost

Varšava -- Poljska je počela da premešta više od 1.000 vojnika na istok zemlje, saopštio je ministar odbrane Mariuš Blaščak.

To se dešava usred sve veće zabrinutosti te članice NATO da bi prisustvo pripadnika "Vagnera" u Belorusiji moglo bi da dovede do povecanja napetosti na granici, javio je Rojters. Odluka ruskog predsednika Vladimira Putina da ponudi pripadnicima privatne vojne kompanije "Vagner" da pređu u Belorusiju, izazvala je bojazan kod istočnih članica NATO da ce njihovo prisustvo dovesti do veće nestabilnosti u regionu, navodi agencija. "Više od 1.000 vojnika i skoro 200