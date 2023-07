Sutra sunčano i toplo

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim zapadnim i severozapadnim vetrom i temperaturom do 34 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 11 do 19 stepeni Celzijusa, najviša 34. U Beogradu sunčano sa slabim do umerenim vetrom zapadnih smerova i temperaturom od oko 19 do 34 stepena Celzijusa. U Srbiji će naredne sedmice biti sunčano i toplo, a pljuskovi sa grmljavinom mogući su u četvrtak poslepodne, uveče i noću, naročito na severu Srbije. U Beogradu u narednih sedam dana sunčano, a najtoplije biće u sredu i četvrtak, sa temperaturom od 36 do 38 stepeni celzijusa. U četvrtak