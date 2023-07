U Srbiji danas sunčano i toplo, upozorenje na visoke temperature do 14. jula

NOVI SAD - Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniza temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 32 stepena Celzijusa.

U Novom Sadu danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusa. RHMZ upozorava na visoke temperature do 14. jula Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas da se u Srbiji do 14. jula očekuju visoke temperature, do 37 stepeni Celzijusa. Kako se navodi na sajtu RHMZ-a, od sutra će biti još toplije sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 33 do 37