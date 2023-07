Građani Srbije, spremite se: Biće "pakleno"

U Srbiji danas toplo sa temperaturom do 34 stepena, a od 16. do 20 . jula očekuju nas visoke temperature od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

To je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). "Najniža temperatura biće od 11 do 19 stepeni, a najviša 34. U Beogradu sunčano sa slabim do umerenim vetrom zapadnih smerova i temperaturom od oko 19 do 34. U Srbiji će ove sedmice biti sunčano i toplo, a pljuskovi sa grmljavinom mogući su u četvrtak posle podne, uveče i noću, naročito na severu". U Beogradu u narednih sedam dana sunčano, a najtoplije biće u sredu i četvrtak, sa temperaturom od 36 do 38