Velika pretnja; Javio se Šojgu: Bićemo prinuđeni...

Komanda Zajedničke grupe ruskih snaga preduzima mere za zaštitu ljudstva i tehnike od kasetne municije, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.

On je primetio da ce američka predaja kasetne municije Ukrajini pomoci da se produži sukob. "Ceo svet je vec video da su potvrdili da su predali kasetnu municiju. To opravdavaju na različite načine. Govore da su sada, s obzirom da je konvencionalna municija kalibra 155 milimetara faktički potrošena, dok ne počne njihova proizvodnja, odlučili da se pokriju ovom kasetnom municijom. To ce naravno uticati na produženje sukoba", konstatovao je on. U slučaju da SAD