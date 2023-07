Danas sunčano i toplo, od 32 do 36 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo.

Najniža temperatura od 12 do 22, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Vetar slab i umeren, na severu i istoku i jak, zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Novom Sadu pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 22, najviša dnevna oko 35 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Srbiji u sredu i četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 34 do 40 stepeni.