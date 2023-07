Počeo toplotni talas na koji upozorava RHMZ: Do kada će trajati velike vrućine?

U Srbiji će ove srede biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Popodne je samo u Vojvodini moguća kratka kiša sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 23, najviša od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 19 do 23, a najviša oko 38 stepeni Celzijusa. Dalјi porast dnevne temperature vazduha neće pogodovati