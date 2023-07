Danas pretežno sunčano i veoma toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se posle podne u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje kratkotrajna kiša sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 23, najviša od 34 do 38 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 19 do 23, a najviša oko 38 stepeni Celzijusa. Dalji porast dnevne temperature vazduha neće pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama. Srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Meteoropatske reakcije su