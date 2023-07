Bjelogrlić: Prigrlila me energija buntovnog Beograda

Glumac Dragan Bjelogrlić izjavio je da su mu protesti "Srbija protiv nasilja" vratili nadu u njegov grad jer je opet video buntovni Beograd '90-tih.

"Znao sam da on postoji, ali sam mislio da je definitvno otišao u alternativne prostore", rekao je Bjelogrlić u intervjuu za Nedeljnik. On je rekao da je "do početka ovih protesta bio u nekoj vrsti 'socijalne depresije'". "Zahvalan sam Bogu na mojoj porodici, prijateljima i ljubavi koja me čini srećnim i zadovoljnim, ali u odnosu na društvo i zemlju u kojoj živim bio sam duboko nesrećan", rekao je Bjelogralić. Kako je dodao, sveopšta apatija uz tihi konsenzus