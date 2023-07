Hil: Sankcije uvedene Vulinu ne znače lošije odnose sa Srbijom

Ambasador SAD Kristofer Hil izjavio je danas da Amerika ne želi da ima bilo kakve poslove sa šefom BIA Aleksandarom Vulinom, ali da sankcije uvedene njemu kao pojedincu ne znače lošije odnose sa Srbijom.

"SAD su pažljivo proučile Vulina i njegove aktivnosti i zaključile da on nije neko koga želimo u Americi. Na taj način su sankcije način da se SAD zaštite", rekao je on. Ambasador je dodao da misli da je Srbija na dobrom putu i da su odnosi SAD i Srbije dobri i da postaju sve bolji. "SAD žele da pomognu Srbiji koja jasno pokazuje da želi da bude deo zapadnih institucija. Mi ćemo joj pomoći u onoj meri u kojoj Beograd to bude želeo", rekao je Hil. On je tokom