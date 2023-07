Malo svežije u odnosu na juče, na severu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti malo svežije u odnosu na jučerašnji dan, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu zemlje biće pretežno sunčano, a samo u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost ponegde su moguće kratkotrajne kiše ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, po podne u slabljenju. Najniža temperatura od 17 do 23 °C, a najviša dnevna od 29 °C na severu do 33 °C na jugu Srbije. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano i svežije. Vetar slab do umeren, severozapadni, po podne u slabljenju.