Medvedev poistovetio Alkarasa sa velikom trojkom

Ruski teniser Danil Medvedev smatra da Karlosa Alkarasa treba porediti sa tzv. velikom trojkom tenisa, koju čine Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Španac je izbacio Medvedeva bez većih problema u polufinalu Vimbldona (6:3, 6:3, 6:3), a Danil ne smatra da je on odigrao loš meč – već da je Alkaras bio isuviše dobar. "Nisam igrao loše, ali on je veoma jak igrač. On je poput velike trojke. Tek mu je 20 a već je osvojio gren slem, igrao fenomenalno, već je sakupio dosta nedelja na mestu broj 1. Protiv njega moraš da budeš na najvišem nivou, da pružiš apsolutno najbolje. Nisam bio loš, ali nisam pružio svoje