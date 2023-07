Dvanaestogodišnji dečak nožem povredio sestru u porodičnoj kući u Trgovištu

Dečak star 12 godina sinoć je nožem povredio svoju stariju sestru u selu Donja Trnica kod Trgovišta.

Ona ima lakše telesne povrede. Sedamnaestogodišnja devojčica ima ubodnu ranu u slabinskom delu, nakon zbrinjavanja u Vranju upućena je u niški Klinički centar. U Višem jabnom tužilaštvu je potvrđeno da je do povređivanja došlo u porodičnoj kući, u selu kod Trgovišta. S obzirom na to da je u pitanju maloletnik, on nije krivično odgovoran, prenosi RTS, a obavešten je Centar za socijalni rad.