Ukrao 200 komada aluminijumskih krugova za izradu saobraćajne siganilizacje: Zbog teške krađe uhapšen mladi Kragujevčanin Kragujevac - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu rasvetlili su tešku krađu i uhapsili S.

D. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je, u noći između 12. i 13. jula ove godine, provalio u prostorije jedne firme u Kragujevcu i ukrao 200 komada aluminijumskih krugova za izradu saobraćajne signalizacije. Svi ukradeni predmeti, čija se vrednost procenjuje na oko 1.500.000 dinara, pronađeni su i biće vraćeni vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden