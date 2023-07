Putin o korišćenju kasetne municije: Rusija ima pravo

Rusija do sada nije imala potrebu da koristi kasetnu municiju, ali ako se ona bude upotrebila protiv nas, zadržavamo pravo na recipročna dejstva.

To je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin. "Do sada to nismo radili, nismo je koristili, niti smo imali takvu potrebu, uprkos dobro poznatoj nestašici u određenom vremenskom periodu. Mi takođe imamo ovu municiju, ali to nismo radili. Ali, naravno, ako se bude primenjivala protiv nas, zadržavamo pravo na recipročna dejstva", rekao je Putin za televiziju "Rusija 1". Šef države je uveren da isporuke kasetne municije Kijevu i njeno korišcenje treba smatrati