Vreo dan u Srbiji – u podne najtoplije u Novom Sadu

Novi Sad je najtopliji grad u Srbiji gde je živa na termometru u podne pokazala 38 stepeni Celzijusa. Slede Beograd i Ćuprija sa 34 stepena, pokazuju podaci RHMZ-a.

Prema podacima RHMZ-a, najniža temperatura je na Kopaoniku gde su izmerena 23 stepena Celzijusa. Na snazi je upozorenje RHMZ na visoke temperature, koje važi do 19. jula. Prognozirano je veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći. I za područje Beograda izdato je upozorenje na veoma toplo vreme naredna tri dana sa maksimalnim temperaturama od 36 do 39 stepeni uz