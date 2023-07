Kineski koncept star 2.000 godina može vas učiniti uspešnijim: Psiholog kaže da zahteva skoro "nula truda"

Može se primeniti kako na privatnom tako i na poslovnom polju

"Videla sam kako 'kultura gužve" može imati toksičan uticaj na ljude", rekla je psihološkinja sa 15 godina iskustva za Make it. Ali 2.000 godina star kineski koncept nazvan "vu vei", koji se prevodi kao "akcija bez napora", može nas dovesti do uravoteženijeg, ispunjenijeg i uspešnijeg života. Kako na privatnom, a tako i na poslovnom planu. - Ne želim da kažem da samo treba da sedite i ništa ne radite. Vu vei je koncept o dopuštanju da se stvari dese same od sebe,