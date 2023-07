Bivši košarkaš Crvene zvezde pretukao suprugu? Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zvezdara, uhapsili su V. R. (40).

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Kako su naveli, sumnja se da je on noćas, oko 2.45 časova, u kući na Zvezdari više puta udario po glavi četrdesetogodišnju suprugu i naneo joj teške telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Takođe, policija je u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici