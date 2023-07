RHMZ: Upozorenje na visoke temperature, cela Srbija danas u crvenom

Na sajtu RHMZ, cela Srbija se danas nalazi u crvenoj zoni, odnosno sa visokim temperaturama koje se ocenjuju kao opasne, a za Beograd je prognozirana temperatura od 39 stepeni.

Upozorenje na visoke temperature važi do 19. jula do kada se prognozira veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći.