Oliver Varheji: EU posvećena strategiji rasta zemalja Zapadnog Balkana

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je u Tirani, gde se sastao sa premijerima pet zemalja Zapadnog Balkana, da je EU posvećena brzom sprovođenju strategije rasta tog regiona. „Premijer Albanije Edi Rama pozvao me je u Tiranu da razgovaramo o tome kako da ubrzamo ekonomsku i socijalnu integraciju zapadnobalkanske šestorke.

Zajedno sa premijerima Albanije, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore pričao sam i o Novoj strategiji rasta za Zapadni Balkan. Posvećeni smo brzom sprovođenju ovog plana konvergencije", naveo je Varheji na Tviteru.