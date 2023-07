Izmena termina za viknend na zatvorenom bazenu u Kragujevcu

Zatvoreni bazen u Kragujevcu radi za vikend u izmenjenim terminima.

Sportsko privredno društvo Radnički obaveštava sugrađane da će tokom vikenda na zatvorenom bazenu doći do promene termina za građanstvo. U subotu 22. jula večernji termin za građanstvo će biti od 22 do 24 časa. U nedelju 23. jula jutarnji termin neće biti dostupan, građanstvu a večernji termin će biti od 22 do 24 časa. Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.