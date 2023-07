Noris slomio Ferstapenov trofej VIDEO

Maks Ferstapen je pobedio u trci za Veliku nagradu Mađarske, a na podijumu su se još našli njegov saborac iz Red Bula Serhio Peres i Lando Noris iz Meklarena.

Noris svaki put kada otvara pobednički šampanjac na podijumu čini to na karakterističan način, a isto je bilo i u Budimpešti ovog popodneva. Međutim, ovog puta je malo preterao jer je to učinio tik pored pobedničkog pehara koji je dobio Maks Ferstapen. Od inercije udarca keramički trofej je pao i razbio se, a Noris i Ferstapen su to ispratili uz nevericu, ali i osmeh.