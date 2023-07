MUP: Uhašeno dvoje srpskih državljana zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju ljudi(VIDEO)

HAG - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, nakon višemesečne zajedničke istrage sa policijskim službenicima Kraljevine Španije, a uz podršku INTERPOL-a, EVROPOL-a i SELEC-a, uhapsili su dvoje srpskih državljana zbog postojanja osnova sumnje da su kao pripadnici međunarodne organizovane kriminalne grupe izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne

Na teritoriji Srbije uhapšeni su V. Š. (1956) i M. Š. (1990), dok je na teritoriji Španije uhapšeno 18 pripadnika ove organizovane kriminalne grupe koju su, kako se sumnja, predvodili P. M. R. P , C. L. R. C, R. A. l. O i Y. S. S, iz Španije. Oni su, kako se sumnja, od oktobra 2022. do aprila ove godine, u nameri sticanja protivpravne imovinske koristi, za najmanje 53 iregularna migranta, kubanske državljane, omogućili nedozvoljen ulaz u Španiju, tako što su im