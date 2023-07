"Dolazimo do terena sa mnogo nagaznih mina": Dačić o Kosovu: Imamo proces koji ide suprotno od očekivanja svih onih koji vode dijalog

Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da u međunarodnoj zajednici postoje "veoma negativni komentari" o situaciji na Kosovu i Metohiji, "u vezi nezadovoljstva sa Kurtijevom politikom" i njegovog nepoštovanja dogovora koji su postignuti u Briselu.

Dačić je za TV Pink rekao da je "cilj svega toga da se stvori atmosfera nesigurnosti i straha, i da se stvore uslovi za iseljavanje Srba“ sa Kosova i Metohije". - Upozorili smo da dolazimo do terena gde ima mnogo tih nagaznih mina, i da ne znamo gde se završava to minsko polje - rekao je Dačić. On je kazao da "u suštini imamo jedan proces koji ide suprotno od očekivanja svih onih koji vode dijalog". - Što se nas tiče, za nas je centralno pitanje formiranje