Spremite se za kišu i olujne udare vetra Ovaj deo Srbije danas na udaru, drastična promena od ovog datuma

Kakvo nas vreme očekuje danas pogledajte u novoj prognozi RHMZ za Srbiju

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i sveže i iznad većeg dela zemlje suvo, dok je na jugu i istoku još tokom jutra i prepodneva moguća kratkotrajna kiša. Tokom popodneva doći će do postepenog smanjenja oblačnosti. Vetar umeren do jak severozapadni, na istoku povremeno sa udarima olujne jačine, krajem dana u slabljenju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura od 13 do 17 °C, a najviša dnevna od 22°C do 26 °C. U Beogradu će ujutro