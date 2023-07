Pančev o Zvezdi: Da li je to bio tornado?

Bivši fudbaler Crvene zvezde Darko Pančev izjavio je nakon utakmice crveno-belih i Fiorentine da ne zna da li je tornado prošao kroz Beograd.

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su sinoć savladali italijansku Fjorentinu sa 5:0 (5:0) u prijateljskom meču, koji je šampionu Srbije poslužio kao generalna proba pred start nove sezone. "Ne znam je li od 20 časova do 20.30, u tih pola sata, kroz Beograd prošao tornado, onaj što već nekoliko dana hara Balkanom, ili je ono bila Zvezda, to me interesuje. Opet su tu poređenja sa nama iz 1991. godine. To je s jedne strane dobro, jer znači da tim vredi, ali ne treba