Upaljen alarm: Jedan deo Srbije na "udaru"

Beograd -- U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno, sveže i uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo na jugu i istoku tokom jutra i prepodneva moguća je kratkotrajna kiša. Severozapadni vetar biće umeren do jak, na istoku povremeno sa udarima olujne jačine, a oslabiće krajem dana. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu se sutra ujutro i pre podne očekuje umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 24 stepena. "Oblačnost sa prolaznom