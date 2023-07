Zvezda produžila ugovor sa Kneževićem

Talentovani krilni napadač Nikola Knežević i Crvena zvezda produžili su saradnju.

Po novom dogovoru momak koji je rođen 2003. godine u Zemunu ostaće na stadionu "Rajko Mitić" do leta 2027. "Velika je čast produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom, klubom u kom sam ponikao. Zaista sam srećan što sam ovde, i želim da se što pre nametnem u prvom timu i dobijem priliku da debitujem, a zatim i da imam što više dobrih utakmica. Atmosfera je odlična, družimo se, poštujemo i mislim da se to vidi i na terenu, s obzirom na to da Zvezda igra sjajno. Svi moji