Vučić: Do 2025. godine – prosečna plata biće 1.024 evra

Gostujući na Jutarnjem programu TV Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima 2,3 milijarde evra stranih direktnih investicija.

To je iznad nivoa prethodne godine koja je po tom pitanju bila rekordna sa 4,4 milijarde evra. "To je ono što nas uz još neke stvari drži visoko i snažno podignutu srpsku ekonomiju na pijedestalu evropskoh ekonomija", rekao je Vučić. O Vojsci Srbije Vučić je rekao da se ulaže ogroman novac u vojsku, da su troškovi u milijardama evra i naglasio je da je to sve transparentno. Rekao je da su sve rezerve popunjene - gorivo, hrana... - i da se obezbeđuje dodatna