Igor Simić: Bez deeskalacije, pričati o izborima besmisleno

VAŠINGTON - Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je "bez deeskalacije, pričati o izborima besmisleno". Simić, koji je boravio u zvaničnoj poseti Vašingtonu, tokom koje se sastao sa zamenikom pomoćnika sekretara i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom, istakao je u intervjuu za Glas Amerike da su mu u Vašingtonu prenete jasne poruke da Sjedinjene Države zahtevaju od vlade u Prištini što pre da pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve koji su došli od Evropske unije.

"To podrazumeva povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova i Metohije, ali i stvaranje atmosfere u kojoj će Srbi moći da nastave svoj život, ali i političko delovanje. To su preduslovi. Imali smo prethodnih meseci situaciju da su naši građani, civili, bili upucani u leđa - a da za to niko nije odgovarao", istakao je Simić. Dodao je da Srpska lista traži i da se prestane sa arbitrarnim hapšenjima Srba, bez ikakvih dokaza, po principu da Srbi moraju da dokazuju