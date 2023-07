Nemanja Gudelj verio Anastasiju Ražnatović: Latice po podu, plesači sa vatrom, vatromet i luksuz

FUDBALER Nemanja Gudelj verio je pevačicu Anastasiju Ražnatović.

Foto: Printskrin Instagram On joj je priredio iznenađenje u vidu latica ruža koje su se prostirale po podu i pokazivale joj put do initmne večere. A post shared by Nemanja Gudelj (@nemanjagudelj) Za ceremoniju su angažovali i plesače sa vatrom, a od dekoracije su bili prisutni baloni i luksuzni detalji. Međutim, to nije sve! Kada je Anastasija Ražantović izgovorila "DA", krenuo je i vatromet. ( Blic.rs)