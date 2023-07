Uživo, Srbija - Španija: Velika borba u meču za bronzu na Svetskom prvenstvu

VATERPOLISTI Srbije igraju meč za bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu protiv Španije. Ovaj meč možete pratiti uživo u tekstualnom prenosu na portalu "Novosti".

FOTO: AP 5:6 - Velika šteta! "Furija" će na poluvreme otići sa prednošću nakon što je realizovala peterac i to na šest sekundi do kraja druge četvrtine. 5:5 - Odlična akcija i gol Rašovića. Ovo je bio 25. gol na šampionatu za beka naše reprezentacije. On je trenutno najvolji strelac prvenstva. 4:5 - Korsti naš rivala igrača više za novo vođstvo. Granados je postigao drugi gol na meču. On je vaterpolista dobro poznat srpskoj publici, pošto je prošlu sezonu igrao za